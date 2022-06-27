İstanbul'da Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İstanbul'da dün düzenlene LGBT Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etmiş, 300'ü aşkın yurttaş gözaltına alınmıştı. Resmi makamlardan gözaltı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmazken, İstanbul LGBT Onur Haftası'nın sosyal medya hesabında toplamda 361 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
İstanbul'da Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınanların serbest bırakıldığı açıklandı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ın da serbest bırakıldığı belirtildi.
İzmir'de de 12 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sonradan serbest bırakıldığı duyuruldu.