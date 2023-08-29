İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 30 ila 40 seviyesinde zam talebi

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servis ücretlerine yüzde 30 ila 40 seviyesinde zam talep edeceklerini söyledi.

Bloomberg HT’nin haberine göre; servis ücretlerinde geçen seneye oranla yüzde 60 artış olduğunu söyleyen Sinar, “0-1 km arasında kalan ilk dilim 1300 lira oldu. Burada yüzde 65’lik bir artış yaşandı ancak kalan dilimlerde yüzde 60’lık artış yaşandı. İlk dilim 1300 lira, 23-25 km de 3.042 lira. Tabii bunlara yüzde 35 de rehber personel ücreti ekleniyor. Rehber personel ücreti, rehber personelin kullanılması zorunlu olan okullarda uygulanıyor” şeklinde konuştu.

'Ocak ayını bulmadan yeni bir düzeltme olabilir'

Yılın geri kalanı için enflasyonist bir ortamda hareket edildiğini ifade eden Sinar, “Herhalde ocak ayında belki de ocak ayını bulmadan yeni bir düzeltme olabilir. Bu noktada bu rakamlar çok yüksek ücretler değil aslında. Servis hizmeti özel bir hizmet. 0-1 km 16 çocuk taşıdığınızı düşünürseniz 18-19 bin lira para yapar” ifadelerini kullandı.

'Yüzde 30-40 civarında artış talep edeceğiz'

Bu ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Sinar, “Önümüzdeki dönem için belki ocak veya ocaktan önce bir düzeltme olacaktır diye düşünüyorum. Bu fark da enflasyona bağlı olduğu için bizim tahminlerimize göre yüzde 30-40 civarında bir artış talep edeceğiz” dedi.