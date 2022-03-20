İstanbul'da Nisan ayında da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, hava durumu tahminleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu son kar diye sevinmeyin" dedi ve Nisan ayında da kar yağışı beklendiğini söyledi.

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.