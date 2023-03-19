İstanbul'da Newroz: 'Yaşananlar kader değil'

HDK ve HDP öncülüğünde İstanbul'da gerçekleştirilen Newroz kutlaması, soğuk ve yağışlı havaya rağmen Yenikapı'daki miting alanında başladı.

Evrensel'in haberine göre; Newroz, bu yıl “Her der Newroz, her dem azadî” ve “Newroz ateşiyle özgürlüğe” ilkesiyle gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan kayıplar sebebiyle Yenikapı'daki sahne siyahlarla donatıldı.

Miting alanına gelişler sırasında yer yer "Hükümet istifa", "Erdoğan istifa" sloganları da atıldı.

Kaypakkaya fotoğrafı nedeniyle gözaltı

11 partizan üyesi, flamalardaki İbrahim Kaypakkaya fotoğrafı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Polis alana girişlerde kıyafetler ve bayrakları gerekçe göstererek zorluk çıkardı. Bazı yurttaşlar bu nedenle dışarıda kaldı.

Newroz metni: 'Yaşananlar kader değil'

Ardından Newroz için hazırlanan metin, Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde okundu:

“Yasımız, öfkemiz çok büyük. Başta depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralanan yurttaşlara geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ediyoruz. Bu seneki Newroz ateşini depremlerde yitirdiğimiz canlarımız için yakıyoruz. Yıkılan düzenin kendisidir. Depremde yıkımın büyük olması, ölümlerin katliama dönüşmesi AKP-MHP iktidarının politikalarıdır. AKP-MHP iktidarında vücut bulan faşist, talancı, rantçı politikalar buna sebep olmuştur. Depremin bir katliama dönüşmesinin hesabını soracağız. Yaşananlar kader değil, iktidarın bilinçli politikalarının sonucudur.

Yeni günde yeni yaşamı öreceğiz. Gün tek adama, kapitalist rant rejimine ve faşizme karşı mücadele günüdür. Her birlikte mücadele edeceğiz. Tecride karşı özgürlüğü savunacağız. AKP-MHP iktidarı barışı ve kardeşliği hedef almaktadır. Tecride karşı çıkmak yaşamı savunmaktır. Kadınlar, çocuklar, ezilenler, mülksüzleştirilenler, yoksullar ve emekçiler ölüyor. Emperyalist hegemonya savaşları devam etmektedir. Yaşananlar çıkar ve paylaşım savaşıdır. Ülkemizde ise AKP-MHP iktidarı çoklu kriz koşullarında tekçi, şoven, ırkçı politikalara her geçen gün daha fazla sarılıyor. Savaşa, kutuplaşmaya dayalı politikalar kaynakların silahlara ayrılması sonucu ülkemiz ekonomik krize sürükleniyor. Bu karanlık dağıtılacaktır. Newroz kutlu olsun.”