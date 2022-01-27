'İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor' açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
'İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor' açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi