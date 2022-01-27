'İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi, "İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor" dedi.