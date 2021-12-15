İstanbul'da metro inşaatı sırasında iki binanın temelinde çökme yaşandı, sokak kapatıldı

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı arasında yapımı devam eden metro hattı nedeniyle Bağcılar’daki iki binanın temelinde çökme meydana geldi.

Temelden seslerin geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binalarda kalanları tahliye etti. Daha sonra emniyet şeridi çekilerek sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Çökme tehlikesi olan binalardan birinin sahibi olan Selahattin Sezer, “Bu akşam arkadaşlar, komşular bir şekilde görmüşler. Buradaki kayma metro çalışmasından kaynaklanan bir durumdur. Geçen hafta bir patlama oldu alt sokakta. Şu an binanın altında yarıya yakın çökme söz konusu” şeklinde konuştu. (İHA)