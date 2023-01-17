İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Şehir Hatları'nın açıklaması şu şekilde:
"Değerli yolcularımız,
Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
- Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması)
- Maltepe-Adalar
- Beşiktaş-Adalar
- Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
- Avcılar-Bostancı
Anlayışınız için teşekkür ederiz."