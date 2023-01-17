İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'nın açıklaması şu şekilde: 

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

  • Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması)
  • Maltepe-Adalar
  • Beşiktaş-Adalar
  • Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
  • Avcılar-Bostancı

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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