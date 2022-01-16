İstanbul'da konut fiyatları yüzde 105 zamlandı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre, konut fiyatları son bir yılda İstanbul’da yüzde 105,6 oranında zamlanırken, Ankara’da yüzde 82,1 ve İzmir’de yüzde 76,6 oranında zamlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan ‘Sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü’ 2022 Ocak ayı raporu yayınlandı.

Satılık konut cari fiyatlarında dikkat çekici zam oranı

Sputnik’te yer alan haberde, rapora göre satış fiyatlarındaki artış hızı ile reel konut fiyatlarındaki artış hızı 2021 Aralık ayında da devam ederken, satılık konut arzı ve talebi düşüyor. Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık zam oranının üç büyük ilde yükseldiği görülüyor. Satılık konut cari fiyatındaki yıllık zam oranı İstanbul'da yüzde 105,6, Ankara'da yüzde 82,1 ve İzmir'de yüzde 76,6 olarak dikkat çekti.

Satılık konut metre kare ortalama fiyatları İstanbul'da 9,642 TL'ye, Ankara'da 4,400 TL'ye ve İzmir'de 7,567 TL'ye yükseldi. İlan satış fiyatları aralıkta da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde artış gösterdi.

Satılık konut ilan metre kare fiyatı 6,726 TL'ye ulaşmış durumda

Reel (enflasyondan arındırılmış) konut satış fiyatlarındaki zam oranı aralıkta yüzde 40.4'e yükselerek raporda incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülke genelinde hesaplanan satılık konut cari fiyatlarındaki (ilan fiyatı) yıllık zam oranı, geçen aya göre 32 puan artarak yüzde 91 oldu. Böylelikle, geçen yılın aynı döneminde 3,521 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metre kare fiyatı 6,726 TL'ye ulaşmış oldu.