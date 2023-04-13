İstanbul'da kolonlarından ses gelen binada çatlaklar tespit edildi: Üç bina boşaltıldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki altı katlı bina, kolonlarında oluşan çatlaklardan dolayı tahliye edildi.
Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Şahin Apartmanı'nın sakinleri, akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulundu.
Söz konusu adrese giden Bahçelievler Belediyesi ekipleri, kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirlenen binayı tahliye etti.
1977 yılında zemin artı altı kat olarak ruhsatlı inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Apartmanın yanındaki iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. (AA)