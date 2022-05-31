İstanbul'da kendini ateşe veren kişiye ilişkin valilikten açıklama

Bir yurttaş, İstanbul Galata Kulesi'nin yakınlarında kendisini ateşe verdi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada "Bugün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P adlı şahıs, üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır. Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.