İstanbul'da bir kişi kendisini ateşe verdi

İstanbul'da bir yurttaş kendisini ateşe verdi.

Haber Merkezi

Bir yurttaş, İstanbul Galata Kulesi'nin yakınlarında kendisini ateşe verdi.

Yanan kişi, çevrede bulunan kişilerce yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kendisini ateşe veren yurttaşın, kendisini neden ateşe verdiği ise bilinmiyor.

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