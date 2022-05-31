Bir yurttaş, İstanbul Galata Kulesi'nin yakınlarında kendisini ateşe verdi.
Yanan kişi, çevrede bulunan kişilerce yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kendisini ateşe veren yurttaşın, kendisini neden ateşe verdiği ise bilinmiyor.
Haber Merkezi
Av. Eren Selanik
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da bir kişi kendisini ateşe verdi
İstanbul'da bir yurttaş kendisini ateşe verdi.
Haber Merkezi
Bir yurttaş, İstanbul Galata Kulesi'nin yakınlarında kendisini ateşe verdi.
Yanan kişi, çevrede bulunan kişilerce yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kendisini ateşe veren yurttaşın, kendisini neden ateşe verdiği ise bilinmiyor.