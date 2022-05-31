Oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

26 Mayıs gün Gaziantep’in Nizip ilçesindeki oto sanayi sitesinde bir kamyondaki arızayı gidermek için oksijen tüpüyle kaynak yapan yabancı uyruklu işçi Muhammet Şiveybe, oksijen tüpünün patlaması sonucunda yaralanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin yanık yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
5 gündür hastanede tedavi gören Şiveybe hayatını kaybetti. Şiveybe’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. (İHA)