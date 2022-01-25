İstanbul'da kar yağışı sonrası binlerce kişi yollarda mahsur kaldı

İstanbul'da kent genelinde binlerce yurttaş araçlarıyla yollarda mahsur kaldı.

Saatlerce hiçbir yetkilinin gelmemesine büyük tepki vardı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

Valinin bu açıklamasının ardından çok sayıda yurttaş hala yollarda mahsur kaldıklarını belirten paylaşımlarda bulundular.