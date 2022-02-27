İstanbul'da kadın cinayeti: Ukraynalı kadın öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi.

DHA’da yer alan habere göre, Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, evli olduğu Nihat Erdem isimli kişi tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü.

Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek ailenin yakınlarına haber verdi.

Akşam saatlerinde eve gelen Erdem ailesinin yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Yapılan incelemede kadının öldüğü tespit edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan polisin olayla ilgi soruşturmasının sürdüğü, kadını bıçaklayarak öldüren saldırganın, daha sonra başına ateş ederek intihar ettiği ifade edildi.