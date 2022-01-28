İstanbul'da kadın cinayeti: Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Pendik’te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 40 yaşındaki Ramazan Su, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen kız arkadaşı Nermin Celep ile amcasına ait evden çıktı.

İkili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan Su, genç kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Mahallelinin araya girmesinin ardından çift, taksiye binerek sokaktan ayrıldı. Tartışmanın araçta şiddetlenmesi üzerine Ramazan Su, yanında taşıdığı bıçakla Nermin Celep’i bıçakladı.

Taksi şoförü yaralı kadını hastaneye götürdü. Nermin Celep, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Ramazan Su emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)