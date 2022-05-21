İstanbul'da kadın cinayeti: Handan Uyaroğlu sevgilisi tarafından öldürüldü

İstanbul Beykoz'da Fatih Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Mesut Uzun, sevgilisi Handan Uyaroğlu'nu ruhsatsız silahıyla göğsünden vurdu. DHA'nın haberine göre Uzun, evin içinde rast gele ateş etmeye devam etti. Kurşunlardan biri sokaktaki aracın camına isabet etti.

Mesut Uzun daha sonra arkadaşlarını arayarak "Yanlış bir şey yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Uzun aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Handan Uyaroğlu'nun hayatını kaybettiğini, Uzun'un ise yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından Uzun, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Handen Uyaroğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.