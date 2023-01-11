İstanbul'da kadın cinayeti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

İstanbul Başakşehir’de Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana gelen olaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.

DHA'nın haberine göre, Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız’ı da vurarak öldürdü.

Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.