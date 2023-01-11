İstanbul'da kadın cinayeti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

Şahin Taş isimli saldırgan Başakşehir’de arsa kavgası nedeniyle hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü.

Haber Merkezi

İstanbul Başakşehir’de Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana gelen olaya göre, arsa nedeniyle aralarında sorun olan Şahin Taş gece geç saatlerde ağabeyinin evinin önüne geldi.

DHA'nın haberine göre, Şahin Taş, yanındaki silahla önce havaya sonra da kapıya doğru ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı.

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışmaya giren Taş, Akyıldız’ı da vurarak öldürdü.

Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber

2022'de 334 kadın cinayeti yaşandı, 345 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti