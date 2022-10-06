İstanbul'da kadın cinayeti: Eski eşini tabancayla vurarak öldürdü

İstanbul Çekmeköy'de 23 Eylül Cuma günü saat 22.00 sıralarında Çekmeköy'de bir sitede kadın cinayeti yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, 32 yaşındaki Burcu Tokaç, 35 yaşındaki Ersin Müezzin'den 5 ay önce ayrıldı. İddiaya göre; Ersin Müezzin, daha önce birlikte yaşadıkları eve sürekli gelerek Tokaç'ı rahatsız etti. Eski eşinden olan çocuğu ile yaşayan Burcu Tokaç, başına bir şey gelir korkusuyla kız kardeşi Burçin Tokaç'ı yanına alarak birlikte yaşamaya başladı.

Ersin Müezzin, 30 Eylül Cuma günü tekrar Burcu Tokaç'ın evine geldi. Evde bulunan çocukların kapıyı açması üzerine Ersin Müezzin, ablasını yalnız bırakmak istemeyen Burçin Tokaç'ın üzerine yürüdü. Müezzin'in belindeki silahı çıkarması üzerine Burçin Tokaç, çocukları başka bir odaya götürdü. Ardından silah sesini duyan Burçin Tokaç, ablası Burcu Tokaç'ın yerde yattığını gördü. Tokaç'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Burcu Tokaç Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tokaç, dün sabah hayatını kaybetti.

Ersin Müezzin tutuklanarak cezaevine gönderildi.