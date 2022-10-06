Şüpheli kadın ölümü: Öğrenci yurdun terasından demir korkulukların üzerine düştü

İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü.

Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kadın feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen genç kadının cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber Maha Ibrahim Omar'ın cesedi ambulansa konuldu.

Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri de fenalaştı. Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

Genç kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)