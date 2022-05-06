İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini parkta bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Ataşehir'de Örnek Mahallesi'ndeki bir İsmet İnönü Parkı'nda Tuncay Kılıç, bir süredir kendisinden ayrı yaşayan eşi Sema Kılıç'ı defalarca bıçakladı.

DHA'nın haberine göre, kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalanan Tuncay Kılıç gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay bir kişinin cep telefonuyla görüntülendi. Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.