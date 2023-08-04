İstanbul'da kadın cinayeti: Emrah Bolat önce Nazlı Duman'ı sonra kendini öldürdü

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşayan Nazlı Duman isimli kadın, Emrah Bolat tarafından öldürüldü. Bolat, olayın ardından yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre, olay sabah erken saatlerde Yayalar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman, Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Bolat, Nazlı Duman'ı bıçakla ağır yaraladıktan sonra kendi hayatına son verdi.

Nazlı Duman'ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler siteye gelerek inceleme yaptı. Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman’ın çocuğunun evde olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam edildi.