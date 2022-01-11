İstanbul'da kadın cinayeti: Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürüldü

İstanbul Tuzla'da 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, 29 yaşındaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü.

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız, iş nedeniyle gittiği şehir dışından evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti. Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla’da bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil Oktay Dönmez belinde bulunan tabancayı çıkararak Avukat Dilara Yıldız’a 5 el ateş etti. Avukat Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlar ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarından sonra Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)