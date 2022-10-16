İstanbul'da kadın cinayeti: Annesinin bakıcısını öldürdü

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre; 56 yaşındaki Kamil Hakan Karabulut isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel Bulut isimli kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline aldığı çekiçle genç kadını darp ederek öldürdü.

İHA'nın haberine göre, sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Nursel Bulut'un cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.