Elazığ'da bir günde üç kadın katledildi

Elazığ’da son bir gün içerisinde üç kadın, erkekler tarafından katledildi.

BirGün'de yer alan habere göre, 41 yaşındaki Nadir Üstün adlı erkek tartıştığı 29 yaşındaki Hüsniye Keskinbaş'ı öldürdükten sonra cansız bedeni çöp toplama merkezinin yakınına attı.

Olay, Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Çöp toplama merkezi yakınında cansız beden olduğu bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede kadının, Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. İncelenen kamera kayıtlarından Nadir Üstün ile Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada suç aletleri bulundu. Üstün, sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Diğer iki olay ise Doğukent Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaşar U. ve Yasemin U. arasında oğullarının düğününde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Yaşar U. eşine ve kızına ateşli silahla saldırdı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan anne Yasemin U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil, olaydan sonra kaçtı.

Vahide Duran adlı kadın ise kardeşi M.K. tarafından katledildi. Saldırgan gözaltına alındı.