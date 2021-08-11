İstanbul'da kadın cinayeti

İstanbul Sultangazi'ye bağlı Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kadın cinayeti gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre, Ulviye Avağ ile eski eşi Mehmet D. ormanlık alana geldi. Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin Ulviye Avağ'a ait olduğu tespit edildi. Avağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet D. gözaltına alındı.