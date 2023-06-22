İstanbul'da kaçak midye avcılığı yapılan 21 tekneye el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Marmara Denizi'nde denetim gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre; denetimde, İstanbul Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da katıldı.

Marmara Denizi'nde kara kıllı midye avcılığı yapanlara yönelik yapılan denetimlerde 6 aylık dönemde, 70 tonun üzerinde kaçak yollarla çıkarıldığı belirlenen kara kıllı midyeye el konuldu.

Kaçak midye çıkardığı belirlenen 21 tekneye de el konulurken, 1 milyon lira da ceza kesildi.