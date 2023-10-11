İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı üçüncü oturumu İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi.

DHA'da yer alan habere göre, İBB tarafından Eylül ayında meclise sunulan İSPARK zam talebini içeren teklif ve 3 Metro projesi için dış borçlanma teklifleri ilgili komisyonlarda incelendi. Komisyonlar tarafından görüşülen teklif İBB meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen teklifler neticesinde İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile 57 arasında zam yapıldı.

İBB Meclisi'nde Temmuz ayında İspark ücretlerine yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.

Metro inşaatları için 688 milyon avro borçlanma yetkisi

3 Metro projesi için dış borçlanma tekliflerinin kabul edilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine toplam 688 milyon avro borçlanma yetkisi verildi.

Ormanlara giriş ücreti de zamlandı

Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de tekrar zam geldi. Otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67 liradan 104 liraya yükselirken, minibüs-kamyonet-panelvan için 192 lira olan ücret 298 liraya, midibüs için 388 lira olan ücret 524 liraya, otobüs-kamyon için 677 lira olan ücret Bin 50 liraya, motosiklet için 44 lira olan ücret de 69 liraya yükseltildi. Yıllık bisiklet kiralama ücreti ise 574 lira oldu.