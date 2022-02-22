İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirtilen kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Bunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, IŞİD'e ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra propaganda içerikli konuşma ve biat görüntülerinin de aralarında olduğu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, 112 bin 100 dolar para ve 2 av tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.