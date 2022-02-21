İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na suikast planı açıklayan IŞİD'çi 2010'da gözatına alınmış

IŞİD’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast planlandığını açıklayan eski ‘Türkiye Vilayeti Sorumlusu’ Kasım Güler’in, 2010 yılında Mersin’deki El Kaide operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

ANKA'nın haberine göre 2010 ylında verdiği ifadesinde müteahhitlik yaptığını söyleyen Güler, "2007 yılında, Ankara ilinde, mal beyanı vermemekten üç gün cezaevinde yaptım" dedi. 2010 yılında fiziki takibe de alınan Güler’in, El Kaide adına para topladığı ve El Kaide üyelerinin çatışma bölgelerine gidişini organize ettiği anlaşıldı. Güler’in, ölen El Kaide üyelerinin aileleri için de para topladığı ve bu paraların transferini yaptığı tespit edildi.

Güler’in ayrıca topladığı paraların ve El Kaide üyelerinin çatışma bölgelerine gidişini organize ettiği öğrenilirken kendisin ölen El Kaide üyelerinin aileleri için de para topladığı ve bu paraların transferini yaptığı tespit edildi.