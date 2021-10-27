İstanbul'da işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi servisi kaza yaptı, 8 işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı. (İHA)
 