İstanbul'da inşaattaki su dolu çukurda 4 yaşında çocuk cesedi bulundu

İstanbul Sultanbeyli'de 3 ay önce durdurulan inşaatta bulunan su dolu çukurda 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cesedi bulundu. Kavçin'in çukura düşerek boğulduğu öne sürülürken aile suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre; Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık üç ay önce durdurulan inşaatın istinat duvarının yanında bulunan çukur yağmur suyu ile doldu. Mahallede yaşayan yurttaşların iddiasına göre uyarılara rağmen çukur kapatılmadı.



İftar saatinin yaklaşması nedeniyle dışarı çıkıp çocuğunu arayan Erhan Kavçin, Adem Kavçin'i bulamadı. Aramalar sonrası Kavçin'in cesedi inşaattaki su dolu çukurda bulundu. Kavçin'in oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü.



Kavçin'in cesedi otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İnşaat firmasından şikayetçi olan aile, Kavçin'in ölümünün ihmal olduğunu söyledi.