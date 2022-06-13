İstanbul'da ilkokul öğrencisine öğretmen şiddeti

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda, M.M.B isimli öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edildi.

M.M.B.'nin, ailesi tarafından terk edilen ve belediyenin sevgi evine yerleştirilen öğrencinin, arkadaşıyla kavga etmesini gerekçe göstererek öğrencinin boğazını sıktığı öğrenildi.

Söz konusu olayın öğretmenin ilk vukuatı olmadığı, daha öncesinde de öğrencilere karşı benzer şekilde sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu aktarıldı. Öğretmene soruşturma açıldığı ancak hâlâ sonuçlanmadığı bildirilirken, MEB'den konuyla ilgili açıklama bekleniyor.