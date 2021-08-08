İstanbul'da İkizdere'deki ekolojik mücadeleye ilişkin etkinlik düzenlendi

İstanbul Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 7 Ağustos Cumartesi günü TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kahraman, İkizdere Dernekler Federasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Osman Baş ve TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı'nın katılımıyla 'İkizdere Deneyimi Işığında Ekoloji Mücadelesi' etkinliği düzenlendi.

'Doğru bir şekilde, hayatın akışı içinde bağlantı kurulduğunda insanlar mücadeleyi büyütüyor'

Etkinlikte ilk sözü alan Osman Baş, İkizdere'de mücadele sürecinin nasıl örüldüğünü anlattı. Yapılması planlanan taş ocağı için 2019 yılının son aylarında ruhsat alındığı haberinin gelmesi üzerine bir komisyon kurarak mücadeleye başladıklarını belirten Baş, İkizdere'de yaşayan insanların sürece katılmasını sağladıklarını aktardı. Baş, Cengiz Holding'in İyidere'deki liman işletme ihalesini aldığını öğrendiklerinde devletle karşı karşıya geleceklerini anladıklarını kaydetti. İş makinelerinin bölgeye gelmesiyle birlikte İkizdere halkının yaratıcı çözümler üreterek ağaç ağaç savunduğu direniş süreci başladığını ifade eden Baş kadınların ön plana çıktığı bu süreçte İkizdere halkı karşılarına çıkan zorlukların üstesinden gelerek direnişe katıldığını belirtti. Yalan, tehdit ve provakasyonlarına rağmen mücadelenin sürdüğünü aktaran Baş, Vadiden Cennete Uzanan Yol olarak bilinen İkizdere için iktidarın gerek bölgeyi turizme açarak gerekse taş ocağı ruhsatları vererek bölgedeki ormanları gözden çıkarmış olduğunu gösterdiğini vurguladı. İnsanlara parasını vererek gönderebilileceklerini düşünen yetkililerin kararlılıkla direnen İkizdere halkını ikna çabalarının boşa düştüğünü belirten Baş, orman yangınları konusunda güçsüzlüğü ortaya serilen hükümetin İkizdere halkına karşı güç gösterisi yaptığını aktararak iktidarın amacının yer altı kaynaklarını sömürüye açarak talan ekonomisi uygulamak olduğununun altını çizdi. Baş sözlerine, doğru bir şekilde, hayatın akışı içinde bağlantı kurulduğunda insanların mücadeleyi büyüttüklerini vurgulayarak son verdi.

'Bilimden, emekten, doğadan yana politikalar yerine sermaye güdümlü yağma ve rant politikaları uygulanıyor'

Osman Baş'tan sonra söz alan Ahmet Kahraman konuşmasına Tuz Gölü’nde yaşanan filamingo katliamının, yaşanan sel felaketlerinin can kayıplarıyla sonuçlanmasının, Marmara'da yaşanan müsilaj sorunun, Muğla'da, Antalya'da ve ülkenin başka birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarına müdahaledeki yetersizliğin kaynağının aynı olduğuna işaret ederek başladı. Yaşanan tüm fekatlerin kaynağının iktidarın uyguladığı yanlış politikalar olduğunu belirten Kahraman, bilimden, emekten, doğadan yana politikaların geliştirilmediğinin, sermaye güdümlü yağma politikaların uygulandığının altını çizerek bu nedenle sorunların tümünün sınıfsal olduğunu, bunun siyasi iradenin aymazlığının değil sistemin sorunu olduğunu ve yağmanın sonunun yıkım olduğunu vurguladı. Sorunun kaynağı doğru tespit edilmezse çözülemeyeceğini ifade ederek gerçek sorunun üzerinden çözüm aramamız gerektiğine işaret eden Kahraman, bu yüzden sorunun içinden çözüm beklemenin talihsiz bir yanılgı olduğunu, üretilecek çözümün bizim sorunumuzun ta kendisi olduğunu ve çözümü oradan beklemememiz gerektiğini vurguladı.

'Kapitalizm halka yalan söylüyor!'

Kahraman sözlerine halka yalan söylendiğine, kalkınma kisvesi altında kendi plan ve programlarını yürütmeye çalıştıklarını, yaşam hakkını, toplumu, doğayı değerlendirmeyen plana kalkınma planı denilenemeyeceğini, bunun yağma ya da rant planı olduğuna işaret ederek devam etti. Siyasi iradenin kendine yapay bir kutsallık yarattığını ve alınan kararları sorgulayanların devlete karşı gelmekle suçlandığını aktaran Kahraman bu yollarla insanların bir araya gelerek mücadele etmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

Toplum suçu niteliği olacak yalanlar söylendiğini belirten Kahraman sürdürebilirlikten anladıklarının üretimin uzun süre çevreyi kirleterek yapılması olduğunu ve sürdürmeye çalıştıklarının kendi yağmacı, rantçı düzenlerinin olduğunu kaydetti. Kanunen zorunlu uygulamaları yapan şirketlierin ürünleri için çevre etketi alabildiğini söyleyen Kahraman şirketlere pazar payının yükseltmesi için prestij verildiğini, bunların hepsinin bir maske olduğunu ve maskenin altında yağma planlarına devam edildiğine işaret etti.

'Yaşanan çevre sorunlarının sorumlusu 'Kaç para eder?' düzeni'

Etkinlikte son sözü alan Savaş Sarı, ortaya çıkan çevre sorunlarının insanlığın bütünün suçuymuş gibi gösterildiğini oysa asıl sorumlunun “Kaç para eder ?” olduğunu ifade etti. İnsanın insanı sömürüsünün üstüne kurulan bir yaşamda doğanın kendisinin de o sömürü üzerinden tarif edildiğine değinen Sarı, tüm çevre felekatlerinin parası neyse öderiz yaklaşımıyla ele alındığını belirtti.

Sarı sözlerine halkın yaşadığı her alanda onların kendi yaşam kavgalarıyla bu memleketin doğasının ve emeğin savunusunun aynı şey olduğunu hissettirmemiz gerektiğini söyleyerek devam etti. Orman yangınlarında daha büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçenin bölgeye giden gönüllü halk olduğunu kaydederek “Kaç para eder?” zihniyetinin alaşağı edilmesi için halkın toplumsal çıkarlarını savunan bir iradenin ortaya çıkması gerektiğini, o zaman canlılara et muhamelesi yapan bu zihniyetten kurtulunabileceğini ifade etti. “Kaç para eder?” düzeninin yürüttüğü yağma ve saldırının toplumsal ve doğal yaşamın varlık koşullarına yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Sarı, bu yüzden toplumsal bir yanıt üretilmesi gerektiğinin ve düzeni ters düz edilecek bir müdahaleye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.