İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü'nde saat 18.30 sıralarında Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Belediye Durağı yakınlarında bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak çarpışan araçlara arkadan çarptı. Kaza anı bir araçtan görüntülendi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında yurttaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı. (İHA)