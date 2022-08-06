İstanbul'da iki gemi çarpıştı

İstanbul Ahırkapı’da, bir Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı "SSI PROVIDENCE" isimli gemide bulunan gıda malzemeleri azaldı. Talep üzerine gemiye erzak temini için bir bot yanaştı.

Tam da bu sırada bölgede bulunan Liberya bandıralı "Philipp Oldendorff" adlı gemi sürüklenmeye başladı.

Oldendorff, Providence’a yandan çarptı. Ancak tonlarca ağırlıktaki gemi duramadı ve sürte sürte ilerlemeye devam etti. Can havliyle motoru çalıştıran bottakiler, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Mevzuat gereği her iki gemide de hasar tespit çalışması yapıldı. Gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi.

İstanbul Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.