İstanbul'da huzurevinde yangın: 115 kişi tahliye edildi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bulunan 2 katlı huzurevinin bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen huzurevi sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken yangına müdahale edildi.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 02.15 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi'nde bulunan, 2 bloktan oluşan ve 115 kişinin kaldığı Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi'nin bir bloğunun bodrum katındaki çamaşırhanede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden huzurevi görevlisi durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan dumandan etkilenen huzurevi sakinlerini binadan tahliye ederken diğer yandan bodrum kattan çıkan dumanlara müdahale etti.

Bir kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenilirken dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, dumanların çıktığı bloktan bahçeye tahliye edilen huzurevi sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından binada duman tahliyesi yapıldıktan sonra tekrar odalarına alındı.