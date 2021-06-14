İstanbul'da hastanelerde kantin krizi: BELTUR neden kapanıyor?

İstanbul’daki kamuya bağlı birçok hastanede kantin krizi yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki olan BELTUR’a ait 55 kantinin 48’i, Sağlık Bakanlığı’nın kira sözleşmelerini yenilememesi nedeniyle kapatıldı. Yaşanan bu durum hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların tepkilerine neden oldu.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre İstanbul’da kamuya bağlı aralarında Bakırköy Sadi Konuk, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma, Bağcılar Devlet gibi pek çok hastanenin kantininin yaklaşık 6 aydır kapalı.

Bir yandan koronavirüs pandemisi ile mücadele eden sağlıkçılar diğer yandan bir bardak sıcak çay ve tost bulamamaktan şikâyetçi.

“Gece 12’den sonra restoranların paket servisleri kapalı, bu insanlar gece ne yiyecek?” diye soran sağlık çalışanı, şu açıklamaları yaptı: “Biz 6 aydan beri yiyecek bir şey bulamıyoruz. Bize bir kuru tost versinler, bedava istemiyoruz, paramızla alacağız. Bir sıcak çay, kahve içebileceğimiz bir yer yok... Seyyar satıcılar tüm kantinleri kapalı olan hastaneleri sarmış vaziyette. Hijyen sıfır. Daha öncesinde temiz, sağlık ve güvenilir gıdayı BELTUR’dan uygun fiyata kurumsal şekilde temin edebiliyorduk.”

'Seyyarlar arttı'

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk ise kantinlerin bir an önce açılması gerektiğini belirterek “Kantin ihalelerinin AKP’ye yakın firmalara verilmesi de ihtimali de var ama bize gelen net bir bilgi yok. Kantinler 24 saat çalışan yerlerdir. BELTUR’un fiyatları vatandaş açısından da aslında daha uygun. İstanbul’da Çam Sakura Hastanesi’nin kantini AVM’deki yeme içme mekânı şeklinde ve fiyatları da öyle. Bir an önce kantinler açılmalı. Kantinler kapalı olunca seyyar satıcılar da hastane çevresinde artmış durumda, hijyer problemine yol açabilir” dedi.

'İktidara yakın kişilere mi verilecek?'

AKP iktidarının, kamu-özel ortaklığı üzerinden “Yap İşlet Devret” modeliyle “hayata geçirdiği” şehir hastanesi kantinlerinin iktidara yakın kişilere verildiği ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın eski Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş’ın ağabeyi Göksal Çakırtaş’ın Başakşehir, Elazığ ve Bursa şehir hastanelerindeki 6 işletmeyi 10 yıllığına kiraladığı gündeme gelmişti.