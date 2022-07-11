İstanbul'da 'haraç vermeyen' işletme kurşunlandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir dönerciden haraç isteyen kimliği belirsiz bir şahıs, işletme sahibinin olumsuz cevabının ardından “Size burada ekmek yedirmeyeceğim” dedi. İddiaya göre şahıs, yaşanan olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra işletmeye tekrar gelerek silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Kar maskesi ile işletmeye giren şahıs, müşterilerin de dükkan içerisinde bulunduğu sırada 3 el ateş etti. Kurşunlar kimseye isabet etmezken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Olaya dair İHA'ya konuşan işletme sahibi Melahat Ekincioğlu, "Saat 20.30 sıralarında bir kar maskeli şahıs geldi ve karşı taraftan ateş etti. Dükkan tıklım tıklım doluydu. 3 el ateş ettikten sonra kaçtı gitti. Müşterinin ensesinden sıktı silahı resmen. Kurşunlardan ikisi dolaba isabet etti, biri ise mutfağa doğru gitti" dedi.

Silahlı saldırı gerçekleştiren şahsın kendisinden daha önce haraç istediğini belirten Ekincioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu şahıslar daha önceden bizden para istediler. Biz de vermedik tabi. 'Ben burada para kazanmıyorum ki size vereyim' dedim. Ondan sonra da şahıslar bizi tehdit ederek gittiler. O olaydan birkaç gün sonra da içeri girmiş. Bayramdan bir gün önce ise firar etmiş diye duydum. Buralarda takılıyordu gördüm. Hatta 'Yarın dükkanı basacağım' da demiş. Daha sonra ise karşıda kar maskesini takmış, görenler var. Oradan gelerek dükkana ateş etti ve daha sonra kayıplara karıştı."