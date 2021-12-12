İstanbul'da Halk Ekmek'e talep 1,6 milyonu geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun Halk Ekmek'e talebin arttığını duyurdu.

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul'da pek çok fırında, artan maliyetler nedeniyle 220 gr ekmek 3.50 TL oldu. 250 gr Halk Ekmek hala 1,25 TL, bugün 1 milyon 458 bin adet ekmek ürettik. Ne yazık ki talep 1,6 milyonu geçti." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.