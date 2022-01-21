İstanbul’da Halk Ekmek büfesine saldırı: Camları kırıp ekmekleri çöpe attı

İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfesine saldırı düzenlendi.

Sözcü'nün haberine göre 21 Ocak günü bir şahıs eline aldığı taşla büfenin camlarını kırdı ve “Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Burayı kapatacaksınız. Eğer kapatmazsanız gelir burayı yakarım” diye bağırdı.

Saldırgan ekmek dolu bir kasayı da çöpe atarak olay yerinden uzaklaşırken, büfeyi işleten aile polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Saldırıya ilişkin tutanak tutulurken, şikayetin ardından saldırgan C.S yakalandı.

Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, saldırıya tepki göstererek gerekirse büfenin önünde 24 saat nöbet tutacağını söyledi.

Saldırıya ilişkin hukuki sürece de müdahil olacaklarını ifade eden Nama, İstanbul'da 610 büfe bulunduğunu, 1,5 yıl öncesinde ortalama günlük 800 bin olan somun ekmek üretiminin, yoğun talep nedeniyle bugün 1,9 milyona kadar çıktığını belirtti.