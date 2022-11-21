İstanbul'da 'Gençlik Soruyor TKP yanıtlıyor' etkinliği yapıldı

"İstanbul Gençliği Soruyor TKP yanıtlıyor" etkinliği Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde yüzlerce gencin katılımı ve sorularıyla gerçekleşti. Etkinlikte gençliğin TKP ve güncel siyasete dair merak ettikleri cevaplandı ve güncel gelişmeler değerlendirildi. Sohbet havasında samimi geçen etkinlik, mücadele çağrısıyla son buldu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP PM Üyesi Mustafa Mert Doğan’ın katıldığı ve Ankara’dan sonra İstanbul’da yapılan "Gençlik Soruyor, TKP Yanıtlıyor" etkinliği yüzlerce gencin soruları ve mücadele çağrılarıyla tamamlandı. Etkinlikte güncel siyasi durum, örgütlenme ve gençliğin sorunlarına dair çözüm önerileri tartışıldı.

'Kentin sorunlarını TKP çözecek!'

Açılışta İstanbul’un talan edilmesi konusunda sorulan soruyla başlayan etkinlik, kent sorunları ve bu sorunların kamucu ve halkı gözeten bir tarzda çözülmesi gerektiğine dair yapılan vurgularla devam etti. TKP’nin kent sorunlarına çözümünün halkçı ve kamusal alanları gözeten bir tarzda yeniden inşa faaliyetinden geçtiğini söyleyen Okuyan, bu talanı planlı ve insan yaşamını gözeten bir anlayışla ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

'TKP sorunlara değil çözümlere odaklanıyor'

Etkinlikte TKP’nin son dönemde yayımladığı Çözüm Belgeleri hakkında gelen soruları cevaplayan Okuyan, özellikle belgelerin temelinin bir sorunlar manzumesi ortaya koymak için değil çözüme örgütleme amacı taşıdığına değindi. TKP’nin yayımladığı belgelerin ülkedeki sorunlara akılcı ve gerçek çözümler getirdiğine işaret edildi.

'Üniversiteyi kazanan her gence yurt olanağı sağlanacak'

Etkinlikte çözüm belgesiyle ilgili soruların cevaplandığı bölümde yurt ve konut sorununa dair “Kaynağı nereden bulacaksınız?” sorusu soruldu. Soruya cevap veren Okuyan, “Bugün her öğrenciye yurt sağlamak ülkenin sorunları içerisinde en maliyetsiz olanıdır” dedi. Türkiye’nin kaynak açısından son derece geniş imkanları olduğuna değinen Okuyan, asıl konunun kaynak olmadığını, yönetenlerin tercihleri olduğunu belirtti. Kemal Okuyan’dan sonra söz alan Mustafa Mert Doğan, üniversitelerin plansız bir şekilde, seçim vaadi veya rant projesi olarak görüldüğüne değindi. Yetersiz koşullarda, eğitim dışı amaçlarla plansız yapılan üniversite sorununu planlamayla çözeceklerini belirtti.

Mücadeleye çağrı

Mücadele çağrısıyla sonlanan etkinlikte, “TKP sizleri insanca yaşayacağımız bir ülkeyi beraber kurmaya çağırıyor, bugün burada bizi tanımaya gelmiş dostlarımızı mücadelenin bir parçası olmaya, kendi geleceklerini inşa etmeye çağırıyoruz” dendi.