İstanbul'da gece kulübünde 'işkence': 'Savunmasız haldeyken kafamda şişe kırdılar' 

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir gece kulübüne giden 4 kişilik arkadaş grubu işletmenin kapanma saati olan 01.00’de mekandan çıkarken işletme personeli tarafından darp edildiklerini söyledi. Mağdurlardan Ozan Yurtsever, “Darp raporlarımızı aldık. Benim yüzümde, kaburgalarımda ve kolumda kırıklar oluştu. Kafamın arkasına dikiş atıldı. Suçluların sonuna kadar cezalarını almasını istiyoruz” dedi.

İstanbul'da 22 Ocak 2022'de Beylikdüzü'nde bulunan bir gece kulübüne giden Soner Abay, Ozan Yurtsever, Gözde Yüce ve Fas uyruklu Salma Berrekkal, işletme personeli tarafından darp edildiklerini söyledi. Mağdurlardan Ozan Yurtsever, yaşadıklarını sosyal medya platformu Ekşi Sözlük’te anlattı.

Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan ve işletmenin çalışanlarından şikayetçi olan gençler, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Mağdurlardan Soner Abay, şunları söyledi:

“22 Ocak Cumartesi akşamı ablam, kız arkadaşım ve bir arkadaşımla birlikte Wolf Pub isimli bir eğlence mekanına gittik. Gece boyunca hiçbir sorun yaşamadık. Gece 01.00 sularında mekanı kapatmak üzere ışıkları yaktılar. Işıkları yaktıktan sonra, biz tam dışarı doğru çıkarken, oranın çalışanı olduğunu düşündüğüm bir kişi ablamın önünü kesti, sarılmaya çalıştım. Ben de kendisine sinirlenerek bağırdım.

'Rasgele kişiler bana saldırmaya başladı'

Ben de kendisine sinirlenerek yüksek sesle bağırdım. Bağırmamın üzerine şahıs yan tarafa doğru çekildi ve biz ablamla birlikte tam kapıdan çıkarken sesler duymaya başladık ve ablam geriye dönerek 'Ozan mı o?' diyerek bağırmaya başladı. Hemen geriye döndüğümde arkadaşımı göremedim ve ablam yeniden 'Ozan’a saldırıyorlar' diyerek bağırdı. Ben hemen arkadaşımı görmek için tekrar içeriye gittiğimde kim olduklarını anlayamadığım rastgele kişiler bana saldırmaya başladı. Hemen zaten o sırada benim alnım açıldı ve kafamdan kanlar gelmeye başladı. Kendimi bir masanın arkasına attım savunmak için, yine de vurmaya devam ettiler. O sırada arkadaşım Ozan’a dönüp baktığımda en az 8-10 kişi vardı, saldırmaya devam ediyorlardı kendisine.

Ben de kız arkadaşımla birlikte kendimi kapının önüne doğru atarken yine güvenliklerin beklediği karanlık bir bölgeye gittik. Mekandan kanlar içerisinde çıktık biz.

'Güvenlik görevlisi 'öldüreceğim seni' diyerek vurmaya devam etti

Mekanın bulunduğu lokasyondan kanlar içerisinde ayrılırken kız arkadaşım ağladığı için onu sakinleştirmeye çalıştım. Diğer yandan kafamdan kanlar geldiği için arabaların üzerinde bulduğum buz ve kar parçalarını kanamayı durdurması için kafama koymaya çalışıyordum.

Biraz kendime geldikten sonra ablama ve arkadaşıma bakmak için tekrar işletmenin önüne gittim. Ablam o sırada halen bağırıyordu ve göz ucuyla içeride arkadaşımı gördüm. Halen saldırıyorlardı kendisine. Dışarı doğru güvenlik geliyordu, kendisine ne olduğunu, bize neden vurduklarını ve ne olduğunu sormak istedim. Güvenlik görevlisi ise 'Sen miydin o?' diyerek bana doğru koşup saldırmaya başladı. Ablamı da ittirerek beni yere düşürerek vurmaya devam etti. Kafama çok sayıda darbe aldım. Yere düştükten sonra da vurmaya devam ederek 'öldüreceğim seni' diyerek vurmaya devam etti. ‘Öldüreceğim seni’ diyerek vurmaya devam ederken kafam daha da çok kanamaya başladı.”

'Savunmasız haldeyken kafamda şişe kırdılar'

Olayın diğer mağdurlarından Ozan Yurtsever ise “Benim için olay arkadaşımın ablasının uğradığı tacizden sonra başladı. Ben o sırada mekan çıkışının arka sıralarındaydım. Ön sıralarda arkadaşımın ve ablasının böyle bir olay başladığını görünce ben de arkadan müdahale ettim. Bu sırada benim söz yönelttiğim kişi 'Ben burada çalışanım. Hayırdır? Sen bana mı sıkıntı yapıyorsun? Sıkıntıyı çözmek istiyorsan gel dışarı çıkalım' dedi" ifadelerini kullandı. Yurtsever şöyle devam etti:

'Mafyavari insanların saldırısına uğradık'

"Ben de tamam gel çıkalım dememin ardından işletmede bulunan bütün güvenlik görevlileri ve çalışanlar benim üzerime çullandılar. Çok fazla kişi tarafından saldırıya uğradığım için olay anını net bir şekilde hatırlayamasam da tek hatırladığım şey saniyede belki 3-4 tane yumruğun yüzüme, kafama ve kaburgalarıma geldiğiydi. Bu noktada hepsi benim üzerime saldırdığı zaman ben de kendimi savunmaya çalıştım ama bu kadar fazla kişi saldırdığı için etki etmedi.

Bir süre sonra artık masanın üzerinde savunmasız bir şekilde dururken birisi, gelip kafamda bir şişeyi kafamda parçaladı. Zaten kafamın arkasında da dikişler var. Bu sırada belki dakikalarca gerçekten vahşice ve öldürme niyetiyle saldırıya uğradık. Herhangi bir şekilde kavga sayılabilecek bir olay değil. Buradaki çalışanlar ve çalışanların içerideki bedava içkiler vererek yerleştirdikleri mafyavari insanların belki 8, belki 10 kişinin saldırısına uğradık.

Tamamen cinayete teşebbüs şeklinde gerçekleşti. Dediğim gibi tamamen savunmasız bir şekilde dururken kafamda şişe kırıldı. Mekandan bir kişi tarafından dışarı çıkartılarak uzaklaştırıldım. Zaten orada duyduğum tek şey, o kişinin ‘bırakın öldüreceksiniz, yazıktır’ gibi laflar söylediği. Dışarı çıktıktan sonra yine arkamdan 3-4 kişi vurup kaçmak suretiyle tekrar saldırmaya devam ettiler. Yumruğu yedikten sonra arkamı dönüp baktığımda kimin vurduğunu bile göremezken bu şekilde bana saldırdılar. Çevredekiler beni oradan zor bir şekilde uzaklaştırdıktan sonra da diğer görgü tanıkları arkamdan kırık cam şişesiyle canıma kastedilmek amacıyla koştuklarını şeklinde görgü tanıklığı yapıyorlar. Burada dediğimiz gibi, gecemiz Beylikdüzü Wolf Pub isimli eğlenmeye gittiğimiz bir işletmede, oradaki kimseyle bir tanışıklığımız ve husumetimiz olmadığı halde vahşice saldırıya uğramamızla sonuçlandı.

'Yüzümde, kaburgalarımda ve kolumda kırıklar oluştu'

Darp raporlarımızı aldık. Benim yüzümde, kaburgalarımda ve kolumda kırıklar oluştu. Kafamın arkasına dikiş atıldı. Kendi mesleğimi elim sakat olduğu için 1 aydan uzun bir süre boyunca yapamayacağım. Toplantılara giremeyeceğim, yüzümün hali ortada. Gerçekten hem maddi hem de manevi açıdan çok zor bir duruma girdik. Suçluların sonuna kadar cezalarını almasını istiyoruz. Kamera kayıtlarını gizleyen Wolf Pub’ın da burada en ağır cezaları ve gerçekten yargının işlemesine engel oldukları için de bu noktada da farklı cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”