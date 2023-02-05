İstanbul'da fırtına ve yağış hava trafiğini vurdu: Uçaklar Antalya ve Ankara'ya yönlendiriliyor

İstanbul'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) iniş yapamayan uçaklar Antalya'ya yönlendirildi.

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

Airporthaber'in aktardığına göre özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların etkilendiği öğrenilirken, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul varışlı Roma, Frankfurt, Paris, Stockholm ve FlyArystan'ın Türkistan uçakları Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Pegasus Havayolları'nın Milano-İstanbul seferini yapan uçağının da iki kez Sabiha Gökçen Havalimanı'nı pas geçmesinin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru ilerlediği aktarıldı.