Motokuryelerden valiye: Paket başı iş yapan kuryenin zararını kim karşılayacak?

İstanbul'da saat 18.00'den sonra motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklanırken, paket başı iş yapan kuryeler zararlarını kimin karşılayacağını sordu.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün Twitter hesabından bir açıklama yaparak fırtına, karla karışık yağmur ve kar nedeniyle kentte saat 18.00'den sonra motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı Yerliyaka'nın paylaşımını alıntılayarak "Kimilerimiz bu yasağa rağmen eve ekmek götürebilmek için canı pahasına çalışmak zorunda kalacak" diye tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımda "18:00’den sonra yasak var, iyi güzel. Peki paket başı iş yapan kuryenin zararını kim karşılayacak? Üzerimizdeki kıyafeti bile satan şirketler mi? Kurnaz depo patronu mu?" diye soruldu.

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İstanbul'da kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek