İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ" içerisinde "Signal" programı üzerinden iletişim kuran 14 şüpheliyi tespit ettiğini belirtti.

Ekipler, belirledikleri 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, 9 bin 417 dolar, 152 bin lira ile 95 bin lira değerinde altın ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)