İstanbul'da ev kiraları ortalama 6 bin lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), artan kira bedelleri ile ilgili araştırmasının sonuçlarını “İstanbul'da Konut Krizi ile Mücadele Raporu" adıyla yayınladı. Raporda, 2022 yılı nisan ayı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye genelinde resmi kira artış oranının yüzde 34,46, İstanbul genelinde ise kira artış oranının yüzde 31,48 olarak açıklandığı belirtildi.
İstanbul İstatistik Ofisi'nin İstanbullu kiracılar ile yaptığı araştırmada ise İstanbul'da mevcut kiracılar için bir senelik kira artışının yüzde 45,48 olduğu, yeni kiralık konut ücretlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 161,4 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, İstanbul'da yeni kiracılar için ortalama kira bedeli de 6 bin 360,37 TL olarak hesaplandı.
Ev sahibiyle sorun yaşayan kiracı sayısı arttı
Araştırmaya göre, artan kiralar yüzünden ev sahipleri ile sorun yaşayan kiracıların oranı yüzde 38,7'ye çıktı. Gelecek yıl ise aynı oranda kira artışı yapılması durumunda kiracıların yüzde 85,1'inin kirasını karşılamakta güçlük çekeceği belirtildi. Katılımcılar İstanbul'da konut kira bedellerinin yükselmesindeki en önemli 3 nedeni; sığınmacı-mülteciler, genel ekonomik koşullar ve ev sahipleri olarak sıraladı.
ANKA'nın haberine göre hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi: