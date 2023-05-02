İstanbul’da ev baskınları: HDK, HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy ve Küçükçekmece’nin de aralarında bulunduğu birçok ilçede polislerce evlere baskınlar düzenlendi. Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Gençlik Meclisi üyeleri ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu en az 17 kişi gözaltına alındı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gözaltına alınan Devin Doğa Ayaz, Hülya İlyas, Serkan Şengül, Eylem Taşdemir, Mustafa Şişman, Serhat Tokuş, Arafat Emekçileri, Tufan Emekçileri, Erkan Özmen, Cevdet Biçer, Yunus Aslan, Berfin Koçak, Hividar Özdemir, Ömer Gülsül, Mervan Beyret, Adem Özgen, Onur İlbars, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınanların avukatlarıyla görüştürülmesine 24 saat kısıtlama getirilirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı olması nedeniyle gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi.