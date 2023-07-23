İstanbul'da erkek şiddeti: Darp ederek bayılttığı kadını kaçırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Piri Reis Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir erkek, sokak ortasında bir kadını darp etmeye başladı. Baygınlık geçiren kadını yerde sürükleyerek minübüse bindiren şahıs, araçla uzaklaştı.

Birgün'de yer alan habere göre kadını darp eden şahıs, olaya evlerinden müdahale etmek isteyenleri de tehdit etti. Olayı video kaydına alan kişiyi, “Yarın sabah senin için geleceğim erkek” diye tehdit eden şahıs, küfrederek uzaklaştı.

Polis, videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlattı. Kadının akıbeti henüz bilinmezken, şahsın yakalanmadığı öğrenildi. (DHA)