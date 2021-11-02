İstanbul'da Ensar Vakfı'na ait öğrenci yurdunda yangın

Yangın, 02.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, yurdun 5'inci katındaki bir odada yangın çıktı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle panikleyen yurtta kalan öğrenciler kendini sokağa attı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında yurtta hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

Yangının çıktığı yurdun Ensar Vakfı'na ait olduğu öğrenildi.