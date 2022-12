'İstanbul'da en az 320 bin kişi ölümle burun buruna, 60 bin bina çökecek'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını tekrar ederken 59-60 bin binanın çökeceğini belirtti ve “En az 320.000 kişi ölümle burun buruna” açıklaması yaptı.

Naci Görür, "Deprem sırasında olabilecekleri tasavvur etmek için normal zamanda İstanbul'da karşılaştığımız keşmekeşleri düşünün bir kıyaslama yapın, göreceksiniz" dedi.

Haber Global'de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bilgilere göre, olası deprem durumunda 59-60 bin bina çökecek. Büyükşehir Belediyesinin ortaya koyduğu bu 59-60 bin bina için şöyle bir hesap yapıyorum. İstanbul’da 1 milyon 100 bin bina var. Bunun 60 bini çok ağır hasar alacak.

60 binin 50 binini bile hesaptan çıkarıp sadece 10 bin binada çok ağır hasar olacağını bile düşünsek, her bina da 4 katlı olsun, 40 bin kat yapar. Her kat 2 daire olsa 80 bin daire yapar. Her dairede 4 kişi olursa 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna kalacak demektir. Bu işin şakası yok.

Bu binalardan sonra o yolların ne kadar kullanılacağını siz düşünün, trafiği düşünün. Göçük altında kalanları, biz amaca uygun yerlere götüremeyiz. İstanbul'da hastaneye gidemediği veya tıbbi ilgi göremediği için kaybedeceğimiz insanlar olabilir.

Göçük altındaki insanları kurtarmak da fayda etmeyebilir. Deprem sırasında olabilecekleri tasavvur etmek için normal zamanda İstanbul'da karşılaştığımız keşmekeşleri düşünün bir kıyaslama yapın, göreceksiniz."